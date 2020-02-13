Sabiha Gökçen'de kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince ilaç kaçakçılarına yönelik Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

Basra Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli görülerek gözlem altına alındı.

Şüpheli yolcu, gümrüğe tabi eşyam yoktur anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yolcu salonunu terk edeceği sırada durduruldu.

Yolcunun bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi.

Söz konusu malzemelerin MS hastalarınca kullanıldığı piyasa değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu belirledi. Ele geçilen ilaçlara el konulurken, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.