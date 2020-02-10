Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kara kutusu için spekülasyon önlemi

Pegasus Havayolları'nın 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma halen devam ediyor.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing heyetinden oluşan komisyon da ön rapor için çalışmalarını sürdürüyor.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Üç kurumu temsil eden yetkililerden oluşan komisyon, Almanya ve Fransa'nın Ulaşım Emniyeti inceleme merkezlerine başvuru yaptı.

Yazıda, 5 Şubat'taki kazada kabindeki sesleri kaydeden CDR cihazı ile uçuş verilerini kaydeden FDR cihazının deşifre edilmesi talebinde bulunuldu. CDR kayıtlarınin çözülmesiyle Pegasus Havayollan'nın yakıt tasarrufu için pilotlara baskı yaptığı iddialarına da netlik kazandırılması amaçlanıyor.