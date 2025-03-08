imsakiye

Sabiha Gökçen'de kontrol kulesi 8 Mart için aydınlatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kulesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

Sabiha Gökçen'de kontrol kulesi 8 Mart için aydınlatıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, "" öncesinde 91 metre yüksekliğindeki kule mor renkle ışıklandırıldı.

Sabiha Gökçen'de kontrol kulesi 8 Mart için aydınlatıldı - 1

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Başta HEAŞ ile güçlenen, HEAŞ'a güç veren kadın çalışanlarımız olmak üzere 'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sunan tüm kadınların 'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...