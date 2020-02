Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.



İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.



Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.



Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.



"HAYATINI KAYBEDEN 3 VATANDAŞIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var" dedi.

Koca, şunları kaydetti:



"İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı, genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, durumu kritik, ciddi ya da ağır bulunan herhangi bir hastamızın şu anda bulunmadığını söyleyebilirim."

"30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜYOR"

İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamadığını söyledi.



Uçağın pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürüklendiğini ifade eden Yerlikaya, "TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor" dedi.

KAZA SONRASI KAPANAN PİST 04.00'TE AÇILACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, kaza sonrasında kapanan pistin saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacağı bildirildi.



Havalimanının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinde havalimanına iniş yapan bir uçağın pistten çıkması sonucu herkesi derinden yaralayan bir kaza meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu kazada, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrasında kapanan pistimiz bugün saat 04.00 itibarıyla tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili hava yollarından bilgi alabilirler."

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

ULAŞTIRMA BAKANI: KAZADA CAN KAYBI YOK, TAHLİYE SÜRÜYOR



NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları kaydetti:



"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."



Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor" ifadelerini kullandı.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA GİDERKEN KAZA GEÇİREN 5 POLİS YARALANDI



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.



Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.



Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.



THY'DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları Basın Müsaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" denildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ