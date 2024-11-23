Sabiha Gökçen'de uçuşlara kar engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Sabiha Gökçen'de uçuşlara kar engeli
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olurken, havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başladı.

'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ile kuvvetli rüzgarın ardından kentin bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda da aksamalar yaşandı.

HEAŞ ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başlarken, kalkış için sıraya giren uçaklar buzlanmaya karşı solüsyonla yıkanıyor.

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