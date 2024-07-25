Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek

Bugün beklenen olumsuz hava nedeniyle Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.

Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

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