Sabiha Gökçen'e metro hattı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u sahipsiz bırakmıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Artık Sabiha Gökçen Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü projenin açılışıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem ağını 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz.

Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek isityor. Bunlara en güzel dersi Haziran'da vereceğiz.

''İSTANBUL HALKINI SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ''



Yol medeniyettir, bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Muhalefet yapımı devam eden metro hatlarına hafriyat dökerken biz halkımızı en hızlı raylı sistemlere kavuşturuyoruz. Biz aziz şehir için hep koşturduk.

''EKSİKLERİNİ BİZ TAMAMLIYORUZ''

Bahanelerin arkasına gizlenmedik. İstanbul'un her meselesi ile bu işin sorumlularından bile daha fazla ilgileniyoruz. Görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız sorunları çözüp milleti mağdur etmiyor. İstanbul halkını sahipsiz bırakmıyor. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlayacağız.



Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan bu şehirde yaşayan her insanı kucaklaşacağız.

Aile kurumumuza yönelik saldırılara göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.

Mersin'deki saldırı, sinsi saldırının örneği. Malum parti, PKK'nın uzantısı, terörde kadınları kullanıyor. Terör örgütleri üzerinden oynanab bu oyuna destek veren herkes Türkiye düşmanlarından yanadır''