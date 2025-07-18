Sabiha Gökçen'in ikinci pistinde altyapı çalışması: 9 gün daha kapalı kalacak

Pist çalışmaları hakkında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’mızın 06R-24L numaralı 2. pistinde, 17 Temmuz tarihinde başlatılan ve 27 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan elektrik altyapı çalışmaları, uluslararası havacılık standartlarına uygun bir şekilde planlanmıştır. Yaz dönemiyle birlikte havalimanımızda artan uçuş trafiği göz önünde bulundurulduğunda; 18 Temmuz 2025 (bugün) tarihinde 835 uçuş gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu sayı, yeni bir uçuş rekoru kırılacağını göstermektedir. Geliş ve gidiş toplam kapasitesi saatte 40 uçuş trafiği olan 1. pistte, bu sayı yaz döneminde 47’leri bulmaktadır. Ayrıca trafik sayısı saatte en fazla 24 iniş - 24 kalkış olabilecekken, bu sayı iniş ve kalkışlarda 30’lara ulaşmakta; hem hava trafiği hem de kara trafiğinde yoğunluk oluşturmaktadır” denildi.



OPERASYON KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR



Sabiha Gökçen Havalimanı ekiplerinin tek pist üzerinden yürütülen operasyonun aksamaması için anlık düzenlemelerin yapıldığını belirtildiği açıklama şöyle devam etti:



“Bu kapsamda misafirlerimizin uçuş emniyeti ve konforunu en üst düzeyde sağlamak amacıyla 2'nci pistte sürdürülen elektrik altyapı çalışmaları ile pistimizin uzun vadeli verimliliği ve hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflemekteyiz. Operasyonlarımız, 06L-24R numaralı 1. pist üzerinden kesintisiz şekilde devam etmektedir. Tüm misafirlerimize ve paydaşlarımıza göstermiş oldukları anlayış ve sürdürülebilir havalimanı yönetimi adına attığımız adımlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”