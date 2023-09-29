Sabiha’yı sakat bırakan saldırıda yeniden yargılamanın sonucu belli oldu

Boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’yu İstanbul Şişli’de kurşunlayarak, uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum kalmasına sebep olan Samet Mutlu’nun yeniden yargılandığı davada karar belli oldu.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet Mutlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. ^
Uzun süre tekerlekli sandalyeyle yaşayan şikayetçi Sabiha Mutlu da geçirdiği tedaviler sonucunda bastonla yürüyerek duruşmaya geldi.
Duruşma savcısı, önceki celsede sanık Samet Mutlu’nun, “Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Silahla tehdit” suçlarından toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep ettiği mütalaasını tekrar etti.
“ÜST DÜZEYDEN CEZALANDIRILSIN”
Hakimin söz verdiği Sabiha Mutlu, eski ifadelerini tekrar etti.
Sabiha Mutlu’nun avukatı Ahmet Ökten, müvekkilinin adli tıp raporuna göre sinirlerinde ağır tahribat olduğunu belirterek olayda kasıt olduğunu, daha önceden tasarlandığını, sanığın olay günü çocuğuyla vedalaşmış olmasının da bunu kanıtladığını ifade etti.
Avukat Ökten, sanığın üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti.
“PİŞMANIM, OLAY SPONTANE GELİŞTİ”
Son sözü sorulan sanık Samet Mutlu da, “Pişmanım. Sabiha ile husumetim yok. Olay spontane gelişmiştir. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı.” dedi.
Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, “Mütalaada ciddi çelişkiler bulunmaktadır. Müvekkilim olay günü bir anda sinirlenmiştir. Pişmandır, mağdure husumet beslememektedir. Adalete güveniyoruz. Hükümle birlikte tahliyesini talep ederim.” dedi.
TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma ilamına uyduklarını belirterek sanığı 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Karar sonrası konuşan Sabiha Mutlu, “Verilen karar çok memnun etti. Allah bin kere razı olsun. Adalet tekrar yerini buldu. Üstümden çok büyük yük kalktı. Çocuğumla bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yüzde 25 engelliyim, engelli raporlarımı da sundum zaten. Verilen kararın yine en iyisiydi, çok teşekkür ederim, çok şükür.” ifadelerini kullandı.
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