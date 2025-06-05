Sabihinden kaçan dana denize atladı
Giresun'da sahibinden kaçan kurbanlık, çareyi denize atlamakta buldu.
Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.
Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.
Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.
Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.
BİR İLDE DAHA FİRAR ETTİ
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, Selçukbey Caddesi'ne indi.
Sahiplerinin yakalamaya çalıştığı büyükbaş hayvan, kovalamaca sırasında bir iş yerinin bahçesine girdi.
İş yerinin bahçesindeki saksıları ve su şişelerini deviren kurbanlık, bir süre sonra sıkıştırıldığı parkta sahipleri tarafından yakalandı.
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