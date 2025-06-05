Sabihinden kaçan dana denize atladı

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.



Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.



Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.



Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.



Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.

