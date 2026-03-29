Sabit internette e-Devlet dönemi

Sabit internette yeni dönem başlıyor. Operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden yapılacak. Eski hizmet sağlayıcı aboneyle iletişime geçerek vazgeçirme girişiminde bulunamayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit internet hizmetlerinde operatör değiştirme sürecini yeniden düzenledi.

Düzenlemeyle abonelerin operatör değiştirme sürecinin hızlanması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda süreç tamamen dijital ortama taşınıyor.

Uygulama doğrudan işletmecilere yükümlülük getiriyor.

OPERATÖR DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE ABONENİN ARANMASI ENGELLENECEK

Taslağa göre; operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılan süreçte aboneye kısa mesaj gönderilecek, e-Devlet’te kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak.

Bu adımla birlikte sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önüne geçilecek. Sistemde bazı sınırlamalar da var.

Son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.

Operatör değişikliğinde ilk kez kesin süreler belirlenecek. Eski operatör 48 saat içinde başvuruyu onaylayacak ya da gerekçesini belirterek reddedecek.

Yeni operatörler ise 7 gün içinde son onayı vererek süreci tamamlayacak.

Başvuru 7 iş günü içinde sisteme girilecek. Belirlenen süreler aşılırsa başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

OPERATÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Yeni sistemle birlikte internet sağlayıcı değiştirirken internet kesintisi yaşanmayacak.

Düzenlemenin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.