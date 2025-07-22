Sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılığa tutuklama

Tekirdağ merkezli 9 ilde sabun paketleme vaadiyle insanları dolandıran 16 şüpheli tutuklandı.

Sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılığa tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Görevlilerince, 2 ay süren planlı-projeli çalışma kapsamında, internet sitesi üzerinden "Evde sabun paketlenmesi işi vaadiyle" vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ merkezli 9 ili kapsayan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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