Sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılığa tutuklama
Tekirdağ merkezli 9 ilde sabun paketleme vaadiyle insanları dolandıran 16 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Görevlilerince, 2 ay süren planlı-projeli çalışma kapsamında, internet sitesi üzerinden "Evde sabun paketlenmesi işi vaadiyle" vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Tekirdağ merkezli 9 ili kapsayan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Dolandırıcılık
- Tekirdağ