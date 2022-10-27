Saç ekimi sonrası ölüm soruşturmasında karar

İstanbul Etiler'de özel bir klinikte saç ekimi yaptıran Umut Tuğcu'nun, işlemden kısa süre sonra ölümü üzerine 5 sağlık personeli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararında, Umut Tuğcu'nun 5 Kasım 2020'de Etiler'de özel bir klinikte saç ekimi yaptırdığı, taburcu edildikten sonra evinde fenalaştığı anlatıldı.



Tuğcu'nun, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği hatırlatılan kararda, Adli Tıp Kurumu raporuna yer verildi.

EKİM SIRASINDA TANSİYONU DÜŞTÜ



Raporda, Tuğcu'nun öz geçmişinde hipertansiyon hastalığı bulunduğu vurgulandı. Sağlık personelinin ifadelerine göre, saç ekimi sırasında genel olarak sağlık durumu stabil seyreden Tuğcu'nun tansiyonunun bir kez düştüğü aktarılan raporda, sabah 09.00 sıralarında başlayan işlemin 17.00'de sona erdiği, Tuğcu'nun 18.00'de evine gittiği kaydedildi.



ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Tuğcu'nun annesinin ifadesine göre, oğlunun kendisini halsiz ve kötü hissettiği aktarılan raporda, 18.30 sıralarında bilincini kaybeden Tuğcu'ya, hastanede yeniden canlandırma işlemi yapıldığı ancak yanıt alınamadığı, ölümünün akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi) sonucu meydana geldiği kaydedildi.

TIBBİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILAMADI



Raporda, saç ekiminin istek üzerine yapılabileceği ve işleme uygun olduğu belirtildi. İşlem sırasında preoperatif anestezi değerlendirme formu, işlem sırasında sedasyon (anestezi) takip formu ve operasyon notu düzenlenmemesinin eksiklik olduğu ifade edilen raporda, bu belgelerin eksiliği nedeniyle operasyon tekniği ve işlem sırasında sedasyon altındaki tıbbi duruma ilişkin değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.



HATA YOK

Sağlık personelinin, kişide işlem sırasında sıvı tedavisine yanıt veren hafif tansiyon düşüklüğü dışında bir patoloji gelişmediğini belirttiği aktarılan raporda, bu ifadelerin doğruluğunun kabulü halinde sağlık personeline tıbbi hata atfedilemeyeceği değerlendirildi.



Takipsizlik kararında, Tuğcu'nun ölümünün meydana gelişinde üçüncü kişilere atfedilebilecek kast veya kusurun varlığına ilişkin herhangi bir delile rastlanılmadığı belirtilerek, sağlık personeli şüpheliler M.Ç, H.T, G.T, F.Y. ve D.M. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği aktarıldı.

