Saç ektirmeye gitti, kulak zarı patladı

Bursa'da yaşayan Emrah Karadeniz (39), saç ektirmek için Nilüfer ilçesindeki bir estetik merkezine gitti. Aldığı seansta saç ekimi tutmayan Karadeniz'i, estetik merkezi tekrar çağırarak bir seans daha uyguladı.

SAÇA İYİ GELİYOR DİYE OZON KAPSÜLÜ İÇERİSİNDE HAVA VERDİLER

Saçın tutmamasının önüne geçmek için Karadeniz'e ozon tedavisi yapıldı. İddiaya göre işlem sırasında kulaklarda basınç oluşmasının önüne geçmek için kullanılan kulak tıkacı Karadeniz'e takılmadı.

İşlem devam ederken Emrah Karadeniz, kulağından bir ses geldiğini söylese de iddiaya göre operatör tarafından "Bunları hissetmeniz normal." denilerek işleme devam edildi.

Yapılan işlemin ardından 10 gün sonra kulaklarında çınlama sesi yankılanan Karadeniz, bir kulak burun boğaz uzmanına göründü. Yapılan testlerde Karadeniz'in kulak zarının patladığı ortaya çıktı.

"YAVAŞ YAVAŞ VERİRİZ"

İşleme girmeden önce sağ kulağından daha önce kulak zarı yırtıldığı için operasyon geçirdiğini söyleyen Emrah Karadeniz'e estetik merkezi doktoru iddiaya göre “Yavaş yavaş veririz.” ifadelerini kullandı.

"HAYATIM ALTÜST OLDU"

Yaşadığı kulak çınlamasının herhangi bir tedavisi olmadığını öğrenen Emrah Karadeniz, "Her iki kulağım da çınlıyor, daha önce ameliyat geçirdiğim kulağım daha şiddetli çınlıyor. Bunun henüz tedavisi yokmuş. Bununla yaşamayı öğreneceksin dediler. Hayatım altüst oldu." dedi.

"SAĞLIĞIMI GERİ VERSİNLER"

Yaşadığı durumu yargıya taşıdığını belirten Karadeniz, "Hastane ile görüştüm, beni kendi doktorlarına götürdüler. Kendi doktorları da günümüzde çaresi olmadığını söyledi. Ben de yargı sürecini başlattım. Bana komik bir teklifleri oldu, 'Saç ekimi için ödediğim ücreti geri verelim sen de davadan vazgeç.' denildi. Konudan çok uzaklar, konu parayla alakalı değil. Bana sağlığımı geri versinler benim dileğim bu." ifadelerini kullandı.