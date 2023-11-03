Saçından tuttuğu kadını sürükledi, dövdü: Korkunç anlar kamerada

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde yaşandı. Sokakta, kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kadın, iddiaya göre, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre feci şekilde dövüldü. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görüntülerde; elinde bıçak olduğu görülen kişinin, kadını saçından tutarak sürükleyip dövmesi yer aldı. Öte yandan, darbedilen kadının, "yardım edin ne olur" diye bağırdığı da görüntüye yansıdı.