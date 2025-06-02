Saçını koparıp tostunun içine koydu! Gerekçesi şoke etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında bir kadın müşteri, saçını koparıp tostun içine yerleştirdi.

Saçını koparıp tostunun içine koydu! Gerekçesi şoke etti

Olay, kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki çay ocağında tost yaptıran kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti. İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının tavırlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Saçını koparıp tostunun içine koydu! Gerekçesi şoke etti - 1

Görüntülerde, tost geldikten sonra çevresini kontrol eden müşterinin, saçından bir tel koparıp tosta dikkatlice koyduğu yer aldı.

"HESABI ÖDEMEMEK İÇİN YAPTI" İDDİASI

İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.

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