Sadaka kutusunu çalan kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Pınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında faaliyet gösteren M.Y.’ye ait iş yerine gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasada bulunan sadaka kutusunu aldı.

Yaşanan hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı. Şüpheli, aldığı sadaka kutusunu montunun iç kısmına gizleyerek iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından durumu fark eden işletme sahibi polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri sadaka kutusunu alarak götürenlerden birinin A.P., olduğunu tespit etti.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphelinin kaldığı adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan kişi, daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.