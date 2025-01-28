Sadaka kutusunu çalan kişi yakalandı

Adıyaman’da, bir iş yerinden sadaka kutusu çalan kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sadaka kutusunu çalan kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, merkez Yeni Pınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında faaliyet gösteren M.Y.’ye ait iş yerine gelen 2 kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasada bulunan sadaka kutusunu aldı.

Sadaka kutusunu çalan kişi yakalandı - 1

Yaşanan anları kameralara saniye saniye yansıdı. Şüpheli, aldığı sadaka kutusunu montunun iç kısmına gizleyerek iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından durumu fark eden işletme sahibi ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri sadaka kutusunu alarak götürenlerden birinin A.P., olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphelinin kaldığı adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan kişi, daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bolu'daki otel yangını faciasında ilk kurtarma anlarının görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...