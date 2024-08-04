SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti  (Adnan Tanrıverdi kimdir?)

Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi de olan ​​​​​​​Tanrıverdi, kanser tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.



Adnan Tanrıverdi'nin onursal başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Derneğinin (ASDER) internet sitesinde de taziye mesajı yayımlandı.



Mesajda, "ASDER 2004-2009 dönemi Genel Başkanı, askeri vesayetin kaldırılmasında ve darbelere karşı demokrasiyi güçlendirme çalışmalarında büyük hizmeti olan Adnan Tanrıverdi Paşamız bu sabah Hakk'a yürümüştür. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.



Emekli Tuğgeneral Tanrıverdi'nin cenazesinin yarın Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından Eyüp Sultan Kabristanı'nda toprağa verileceği bildirildi.

