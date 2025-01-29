Sadece 7 gün tatil yapmak istemişti: "Hissedar sayısına göre yılda 1 saat bile kullanmak mümkün değil"

İzmir'de yaşayan Y.İ.V., Yalova'da senede 7 gün tatil yapmak için 2023 Temmuz'da bir tatil köyünden devremülk almaya karar verdi.



Y.İ.V., 10 bin lirasını peşin verip kalan kısmı için 2 senet yaptı. Y.İ.V., toplam 71 bin liralık sözleşme imzaladı. Hisseli tapuyu devralan Y.İ.V., internette devremülk dolandırıcılığı haberlerini görüp şüphelendi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE BAŞVURDU



Avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlatıldı. Avukat, tapuyu incelediğinde devremülkün 4 bin 796 hissedarı bulunduğunu tespit edip, Yalova 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, 17 Ocak'ta kararını verip sözleşme, tapu ve senetlerin iptaline hükmetti.



Hakim, ayrıca Y.İ.V.'nin ödediği ücretin de yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi.

KUŞADASI'NDA KONAKLAMA



Devremülk satıcılarının, Y.İ.V. ve ailesini, Aydın'ın Kuşadası'nda 3 gün ağırladığını belirten avukat, "Müvekkilimin internette devremülk araştırması yapmasından sonra satıcılar kendisine ulaşmış. 'Kuşadası'nda 3 gün sizi konuk edelim eğer beğenirseniz anlaşırız' demişler. Y.İ.V., 3 günlük tatilde de cazip gelince kabul etmiş. Ardından da Yalova'daki bir tatil köyünde bulunan 1+1 devremülk dairenin yılda 1 hafta kullanılması karşılığında anlaşmaya varmışlar." dedi.



Peşinat ödeyip geri kalan borçlar için de senet yaptıklarını dile getiren avukat, "Buraya kadar bir sorun görünmüyor ancak sıkıntı bu noktadan sonra başlıyor. Yapılan sözleşme gereği tapuda devir gerçekleşiyor. Müvekkilimiz internette devremülk dolandırıcılığı haberlerine rastlayınca içine bir şüphe düşüp bizimle iletişime geçti. Sözleşme ve tapuyu incelediğimde 7/36 bin 500 hisse oranıyla tapu devri gerçekleşmiş. Ancak sözleşmeye baktığımızda yılın 1 haftası kullanılması gereken devremülkü, tapudaki hissedar sayısına göre yılda 1 saat bile kullanmak mümkün değil." diye konuştu.

