Sadece gramı 4 bin 500 lira: Bu altın yatırımlık değil yemeklik

Bursa 'da yaşayan altın imalatçısı Ekrem Filiz, altının içindeki zararlı bileşenleri ayırarak yenilebilir hale getirdi. Ürettiği altın tozuna Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ek gıda takviyesi alan Filiz, altının içindeki minerallerin birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Filiz, toz haline gelmiş altının içerisinde 24 ayar altın haricinde başka bir katkı maddesi olmadığını belirtti. Tamamen yalın altından yapılan ürünün gramı 4 bin 500 liradan satılıyor.

Altın tozu yaparken 24 ayar altın dışında hiçbir katkı maddesi kullanmadığını kaydeden Ekrem Filiz, "Ürünümüzü en az 1 gram olarak satıyoruz. Madenin formunu değiştirerek suda eriyebilir bir toz haline getiriyoruz. Herhangi bir renklendirici ve tatlandırıcı kullanmadık. 24 ayar 1 gram halinin güncel fiyatı 4 bin 500 lira fakat altın kurunda meydana gelen değişiklik, ürünün fiyatını da etkiliyor." dedi.



Suyla karıştırılıp günde 5 damla olarak tüketildiğinde 20 gün kadar kullanılabildiğini ifade eden Filiz, "Dileyenler ise yemeklerine veya tatlılarına karıştırabiliyor. Altın dünyanın en kaliteli minerallerinden oluşan bir metaldir." diye konuştu.

