Narin tek başına katilini arıyor

Narin cinayeti: Herkes masumsa Narin niye öldü? Haberi Görüntüle

Narin cinayetini aydınlatacak duruşmaya, 26 Aralık'a kadar ara verildi. Duruşma sonrası Narin'in babası Arif Güran ve avukat ordusu, iddianameye karşı atağa geçti ve dosya şu an ailenin bu girişimiyle gündeme geliyor. Narin'in babası Arif Güran, 8 yaşındaki kızının katil veya katillerini ortaya çıkartaracak yargılamaya odaklanmak yerine, her türlü delil ve iddiayı çürütmeye çalışıyor. Arif Güran'ın, yine yargılama sonucunda ortaya çıkacak olan iddialar arasında yer alan eşi ile tutuklu kardeşi arasındaki ilişkiden ciddi rahatsız olduğu tahmin ediliyor. Narin'in cesedini dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar isimli tutuklu, Narin'i amcası Salim Güran'ın ile annesi arasında ilişki olduğunu, bu ilişkiyi gören Narin'in öldürüldüğünü ileri sürdü.Tutuklu sanıklar amca Salim Güran ve tutuklu anne Yüksel Güran bu ilişkiyi kabul etmedi. Bu iddia şu ana kadar yargı kararıyla ispat edilemedi ve duruşmalar sırasında gerçek olup olmadığı anlaşılacak. Mahkeme çok ayrıntılı olarak dosyaya eğildi, süren soruşturmalar var fakat aile kendilerine göre katili buldu.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Haberi Görüntüle

Narin cinayeti davasının dört tutuklu sanığı: Nevzat Bahtiyar, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran

YASAK İLİŞKİ İDDİASI ASIL RAHATSIZLIK



Bu ilişki iddiasının baba Arif Güran'ı çok rahatsız ettiği anlaşılıyor. Arif Güran, uzun süre eşini cezaevinde ziyaret etmedi, cinayetin ardından yaptığı açıklamalarda, kim olursa olsun yargının cezalandırmasını istediğini söyledi. Baba Güran, hemen bir katil bularak, ailesinin berat etmesini ve bu namusuna yönelik suçlamanın da bu şekilde ortadan kalkmasını amaçlıyor ancak tutumu ve davranışları garip bulunmaya başlandı.



BABA İDDİANEMEYE SAVAŞ AÇTI



Önce tamamen yargıya güvendiğini açıklayan Arif Güran, önce adli tıp raporu, ardından da iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte sürekli açıklama yapmaya başladı. Mahkeme salonunda eşine sarıldı, sanık kardeşine yakınlık gösterdi.



Ailenin amacı, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ı bir an önce serbest bıraktırmak ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'ı tek suçlu olarak ilan etmek. Narin'in babası Arif Güran, dava dosyasına hakim olmadığı gibi, sanık ve tanık beyanlarıyla çelişmeyi göze alarak, bu taktiğini sürdürüyor. Yargılama sonucu beklemek yerine, biran önce katili ilana çalışıyor.



Son olarak dava dosyasından sızan görüntüler, 8 yaşındaki kızını kaybetmiş ve yasını tutan bir baba portresiyle uyumlu değil. Arif Güran, duruşmalarda sürekli bayıldı, oysa tutuklanmasının ardından sanık oğlu Enes Güran'la yaptığı görüşmelerde baba oğul son derece neşeliler.

Narin'in babası Arif Güran, son günlerde iddianameye savaş açtı, keyifli görüntü veriyor

NARİN'İN ABİSİ ÖNCE KORKTU ŞİMDİ NEŞELİ



Dosyada, tutuklu Enes Gürkan'ın ailesiyle yaptığı birden fazla görüşmeye ait kayıt var. İlk kayıda göre, tutuklanmasının ardındarn Enes Güran, cezaevinden abisi Baran Güran'ı aradı. Bu kayıtta, Enes Güran, ağlamaklı ve korku içinde. En büyük korkusu Narin'e ait DNA izlerinin kendisinde çıkması. Abi Baran Güran, özellikle üzerine vurgu yaparak "sen kendini ısırdınya" diyerek, kolundaki ısırık izin için DNA örnekleri arandığını kardeşine hatırlatıyor. Bu görüşme kısaca şöyle:



- Enes Güran: Abi aklıma birşey geldi.



- Baran Güran: Ne abi?



- Enes Güran: Bu Narin benim diş macunumu kullandı birşey olur mu abi?



- Baran Güran: Yok canım benim yok birşey olmuz. O ne içindi bilirsen?



- Enes Güran: Ne için abi?



- Baran Güran: Bu diş izi, kolundaki ısırık var ya..



- Enes Güran: (Tam anlaşılamıyor Narin'le ilgili birşey söylüyor....) Yok Narin benim diş macunumu kullanmıştı abi..



- Baran Güran: Ondan çıkmaz, Kullansın birşey değil. Ne için onu aldılar biliyor musun?



- Enes Güran: Ne için abi?



- Baran Güran: Sen elini ısırdın ya, sadece onun için aldılar, Narin'in diş işi var mı yok mu, macunla alakası yok..



- Enes Güran: Fırçamı kullandı abi



- Baran Güran: Yok birşey olmaz..



...



- Baran Güran: Enes sen kendinden mi şüpheleniyorsun canım?



- Enes Güran: Ben kendindem şüphelenmiyorum ağbi ben korkuyorum.



----



- Enes Güran: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak?



- Baran Güran: Bu hafta ya da gelecek hafta kesin çıkacak...

Narin davasında tutuklu abi Enes'in, babasıyla konuşurken neşeli hali

Bu konuşmada Enes Güran'ın kız kardeşine ait DNA izinin kendisinden çıkma ihtimalinden çok korktuğu anlaşılıyor. Oysa, Narin ile aynı evde yaşıyorlar ve dokunma, sarılma ile kız kardeşine ait bir iz kendisinde bulunabilir. Enes Güran, normal sayılacak bu duruma karşı özellikle diş ile bağlantılı bir bulgudan korkuyor. Önce Narin'in kendisine ait dış macununu kullandığını söylüyor ardından dış fırçasını kullandığı söylüyor ve nedense Narin'in ağızı ile bağlantılı olası bir izden korkuyor. Enes Güran, eğer iddia edildiği gibi, Narin öldürüldüğü sırada evdeyse ve olayla ilgili yoksa, şahitleri de yeterli ise, diş izi ve ağızla bağlantılı bir delile fazla takılmaması gerekirken, adli tıp raporunu da ısrarla soruyor.



KATİL BELLİ DEĞİL, AİLENİN KEYFİ YERİNDE



Ailenin bir başka görüntülü konuşmasında Enes Güran ve aile artık rahatlamış görünüyor. Enes Güran, son derece neşeli olarak arkadaşları ve ailesi ele konuşuyor.



...



- Enes Güran: Haha..hahah....iyiyim..



- Enes Güran: Kameralar çıkmış mı?



- Evet görüyor, Nevzat'ın yanında kim var kim yok görüyor..



- Enes Güran: Allahın izniymle



- Yani gönlünü ferah tut.



..



- En azından sizin çıkacağınız kesin..



- Enes Güran: Onları zaten cezaevnide hallederler..(Nevzat Bahtiyar'ı ima ediyor)



...



- Durumun nasıldır? Valla maşallah güzeldir, iyidir, film artisti gibisin.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! Haberi Görüntüle