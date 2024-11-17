Narin tek başına katilini arıyor
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında aile üyelerinin neşeli halleri dikkat çekmeye başladı. Son olarak, Narin'in abisi tutuklu sanık Enes Güran'ın, cezaevinden yaptığı görüntülü telefon görüşme kayıtları ortaya çıktı. Dava dosyasında da yer alan bu görüntülerde, arkadaşları Enes'e "Artist gibisin Maşallah" diyor, Enes son derece keyifli gülüyor. Baba Arif Güran da görüntülerde son derece neşeli. Narin'in abisi de neşeli, kuzenleri de. 8 yaşındaki Narin'in yasını tuttuğu sanılan aile genel olarak son derece keyifli görünüyor. Dosyadaki görüntülerden önemli bir sonuca varmak da mümkün. Baba Arif Güran, Narin'in evine doğru yokuştan çıkmadığını ileri sürüp, cesedi ortadan kaldırdığını itiraf eden Navzat Bahtiyar'ın bu sırada cinayet işlediğini ispata çalışıyordu. Yani babaya göre cinayet amcanın evinde işlenmedi. Oysa köydeki arkadaşları keşife ait videolarda, en son gördüklerinde Narin'in yemek yiyeceğini belirterek, yokuştan yukarıya yani, amcasının evine doğru ğittiğini açık bir dille anlatıyor. Anlatıma göre, Narin yokuşun tam yukarısına kadar da çıktı. Baba Arif Güran, son günlerde, sürekli açıklama yapması, iddianameyi çürütmeye odaklanması ve duruşmalarda acılı baba olarak sürekli bayılmasına karşın, duruşma dışı keyifli halleriyle dikkat çekiyor.
Narin cinayetini aydınlatacak duruşmaya, 26 Aralık'a kadar ara verildi. Duruşma sonrası Narin'in babası Arif Güran ve avukat ordusu, iddianameye karşı atağa geçti ve dosya şu an ailenin bu girişimiyle gündeme geliyor.
Narin'in babası Arif Güran, 8 yaşındaki kızının katil veya katillerini ortaya çıkartaracak yargılamaya odaklanmak yerine, her türlü delil ve iddiayı çürütmeye çalışıyor.
Arif Güran'ın, yine yargılama sonucunda ortaya çıkacak olan iddialar arasında yer alan eşi ile tutuklu kardeşi arasındaki ilişkiden ciddi rahatsız olduğu tahmin ediliyor. Narin'in cesedini dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar isimli tutuklu, Narin'i amcası Salim Güran'ın ile annesi arasında ilişki olduğunu, bu ilişkiyi gören Narin'in öldürüldüğünü ileri sürdü.Tutuklu sanıklar amca Salim Güran ve tutuklu anne Yüksel Güran bu ilişkiyi kabul etmedi. Bu iddia şu ana kadar yargı kararıyla ispat edilemedi ve duruşmalar sırasında gerçek olup olmadığı anlaşılacak. Mahkeme çok ayrıntılı olarak dosyaya eğildi, süren soruşturmalar var fakat aile kendilerine göre katili buldu.
YASAK İLİŞKİ İDDİASI ASIL RAHATSIZLIK
Bu ilişki iddiasının baba Arif Güran'ı çok rahatsız ettiği anlaşılıyor. Arif Güran, uzun süre eşini cezaevinde ziyaret etmedi, cinayetin ardından yaptığı açıklamalarda, kim olursa olsun yargının cezalandırmasını istediğini söyledi. Baba Güran, hemen bir katil bularak, ailesinin berat etmesini ve bu namusuna yönelik suçlamanın da bu şekilde ortadan kalkmasını amaçlıyor ancak tutumu ve davranışları garip bulunmaya başlandı.
BABA İDDİANEMEYE SAVAŞ AÇTI
Önce tamamen yargıya güvendiğini açıklayan Arif Güran, önce adli tıp raporu, ardından da iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte sürekli açıklama yapmaya başladı. Mahkeme salonunda eşine sarıldı, sanık kardeşine yakınlık gösterdi.
Ailenin amacı, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ı bir an önce serbest bıraktırmak ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'ı tek suçlu olarak ilan etmek. Narin'in babası Arif Güran, dava dosyasına hakim olmadığı gibi, sanık ve tanık beyanlarıyla çelişmeyi göze alarak, bu taktiğini sürdürüyor. Yargılama sonucu beklemek yerine, biran önce katili ilana çalışıyor.
Son olarak dava dosyasından sızan görüntüler, 8 yaşındaki kızını kaybetmiş ve yasını tutan bir baba portresiyle uyumlu değil. Arif Güran, duruşmalarda sürekli bayıldı, oysa tutuklanmasının ardından sanık oğlu Enes Güran'la yaptığı görüşmelerde baba oğul son derece neşeliler.
NARİN'İN ABİSİ ÖNCE KORKTU ŞİMDİ NEŞELİ
Dosyada, tutuklu Enes Gürkan'ın ailesiyle yaptığı birden fazla görüşmeye ait kayıt var. İlk kayıda göre, tutuklanmasının ardındarn Enes Güran, cezaevinden abisi Baran Güran'ı aradı. Bu kayıtta, Enes Güran, ağlamaklı ve korku içinde. En büyük korkusu Narin'e ait DNA izlerinin kendisinde çıkması. Abi Baran Güran, özellikle üzerine vurgu yaparak "sen kendini ısırdınya" diyerek, kolundaki ısırık izin için DNA örnekleri arandığını kardeşine hatırlatıyor. Bu görüşme kısaca şöyle:
- Enes Güran: Abi aklıma birşey geldi.
- Baran Güran: Ne abi?
- Enes Güran: Bu Narin benim diş macunumu kullandı birşey olur mu abi?
- Baran Güran: Yok canım benim yok birşey olmuz. O ne içindi bilirsen?
- Enes Güran: Ne için abi?
- Baran Güran: Bu diş izi, kolundaki ısırık var ya..
- Enes Güran: (Tam anlaşılamıyor Narin'le ilgili birşey söylüyor....) Yok Narin benim diş macunumu kullanmıştı abi..
- Baran Güran: Ondan çıkmaz, Kullansın birşey değil. Ne için onu aldılar biliyor musun?
- Enes Güran: Ne için abi?
- Baran Güran: Sen elini ısırdın ya, sadece onun için aldılar, Narin'in diş işi var mı yok mu, macunla alakası yok..
- Enes Güran: Fırçamı kullandı abi
- Baran Güran: Yok birşey olmaz..
...
- Baran Güran: Enes sen kendinden mi şüpheleniyorsun canım?
- Enes Güran: Ben kendindem şüphelenmiyorum ağbi ben korkuyorum.
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- Enes Güran: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak?
- Baran Güran: Bu hafta ya da gelecek hafta kesin çıkacak...
Bu konuşmada Enes Güran'ın kız kardeşine ait DNA izinin kendisinden çıkma ihtimalinden çok korktuğu anlaşılıyor. Oysa, Narin ile aynı evde yaşıyorlar ve dokunma, sarılma ile kız kardeşine ait bir iz kendisinde bulunabilir. Enes Güran, normal sayılacak bu duruma karşı özellikle diş ile bağlantılı bir bulgudan korkuyor. Önce Narin'in kendisine ait dış macununu kullandığını söylüyor ardından dış fırçasını kullandığı söylüyor ve nedense Narin'in ağızı ile bağlantılı olası bir izden korkuyor. Enes Güran, eğer iddia edildiği gibi, Narin öldürüldüğü sırada evdeyse ve olayla ilgili yoksa, şahitleri de yeterli ise, diş izi ve ağızla bağlantılı bir delile fazla takılmaması gerekirken, adli tıp raporunu da ısrarla soruyor.
KATİL BELLİ DEĞİL, AİLENİN KEYFİ YERİNDE
Ailenin bir başka görüntülü konuşmasında Enes Güran ve aile artık rahatlamış görünüyor. Enes Güran, son derece neşeli olarak arkadaşları ve ailesi ele konuşuyor.
...
- Enes Güran: Haha..hahah....iyiyim..
- Enes Güran: Kameralar çıkmış mı?
- Evet görüyor, Nevzat'ın yanında kim var kim yok görüyor..
- Enes Güran: Allahın izniymle
- Yani gönlünü ferah tut.
..
- En azından sizin çıkacağınız kesin..
- Enes Güran: Onları zaten cezaevnide hallederler..(Nevzat Bahtiyar'ı ima ediyor)
...
- Durumun nasıldır? Valla maşallah güzeldir, iyidir, film artisti gibisin.
MAHKEMEDE BAYILDI AMA KEYFİ YERİNDEYDİ
Bu görüşmeye baba Arif Güran da katılıyor ve son derece neşeli şekilde oğluna moral veriyor. Bu görüşmedeki kişi, muhtemelen Enes'in amcasının oğlu. Bu kişi bilerek görüntüler hakkında yanlış bilgi veriyor gibi duruyor veya bilgisi yok. Çünkü görüntülerde ne Nevzat Bahtiyar ne başka bir kişi bulunamadı. Sanıkların avukatları bile bu görüntülerden net birşey çıkmadığı için ayrıntılı bir inceleme istedi. Oysa amcasının oğlu Enes'e, Nevzat'ın yanında kim va kim yok net olarak görüldüğünü söylüyor.
ÇOCUKLAR NET BİLGİ VERDİ, BABAYI DOĞRULAMADI
Dava dosyasında yer alan bir keşif kaydı ise son derece önemli bilgiler içeriyor. Bu kayıtta resmi görevliler, Narin'in kaybolmasının ardından köyde inceleme yaparken bir yandan da çocuklarla konuşmaları kayıt ediyor. Bir çocuk, açık bir dille Narin'i en son gördüğü yeni gösteriyor ve yemek yiyeceğini belirterek yokuştan yukarı, evine doğru çıktığını söylüyor. Narin'in kuzenleri, şu ifadeleri kullandılar; "Narin'i evinin orada gördüm uzakta seslendim.'Yemek yiyip geleceğim' dedi ve en son patika yoldan evinin oraya giderken gördüm."
Bu çocuk Narin'i yokuşun en yukarısında da gördüğünü gayet net ve açık bir dille aktarıyor. Narin'in çıktığı yokuşun üstünde kendi evleri ve amcasının evi var. Narin'in amcasının evinde öldürüldüğü, annesi ve kardeşinin de baz kayıtlarına göre, bu bölgede aynı anda bulunduğu iddianemeye girdi. Baba Arif Güran, Narin'in hiçbir zaman bu yokuştan çıkmadığını, yeni amcanın evinin olduğu yere gitmediğini, Nevzat Bahtiyar tarafından yokuşa çıkmadan öldürüldüğünü ileri sürüyor. Baba Güran, dava dosyasına aykırı iddialarını sürekli gündeme getiriyor.
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