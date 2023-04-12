Sadullah Ergin kimdir? CHP milletvekili aday listesinde yer alan Sadullah Ergin kaç yaşında ve nereli?

Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mehmet İsmet ve Hatice çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı.

1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı.



Refah Partisi ve Fazilet Partisinde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisinden Antakya belediyesi Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.



Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde 1. sıradan Hatay milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.



2006 yılında Ali Dibo skandalında adı geçti. 60. Cumhuriyet Hükûmeti'nde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 61. Cumhuriyet Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi.



25 Aralık 2013 tarihinde 2014 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı nedeniyle Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldı. Ancak yerel seçimlerde 5000 oy farkla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Lütfü Savaş'a karşı kaybetti.



AK Parti'den ayrıldıktan sonra, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı.



Son olarak 2023 seçimleri için, CHP milletvekili listesine DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterildi.



Evli ve 4 çocuk babasıdır.