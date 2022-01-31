Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheliye ek gözaltı süresi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 zanlı sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık, 11 zanlının sorgusunun tamamlanması amacıyla ek gözaltı süresi talebinde bulundu. Savcılığın talebi kabul edildi.

11 zanlının cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.



Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.



Saldırı gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak dahil 11 kişi yakalanmıştı.