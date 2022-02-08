Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında katil zanlısı Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak'ın da olduğu, 8'i tutuklandı.



Zanlılardan Ali Yasak'ın mahkemedeki ifadesinde balıkçıya girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında hararetli bir konuşma olduğunu söyledi.



Mahmutyazıcıoğlu'nun Kadir Yasak'a hakaret ettiğini iddia eden Ali Yasak, "Her ne kadar araya girmeye çalışsam da ilk anda başarılı olamadım. Şafak'ın Kadir'e küfür ederek parmak salladığını gördüm" dedi.



Araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen Ali Yasak, bu sırada kardeşi Kadir Yasak'ın ünlü avukata 1 el ateş ettiğini söyledi.



Yasak şöyle devam etti:



"Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa daha bir el ateş ettiğini gördüm. Ben bu süreçte Şafak'ı dışarıya çıkartıp ambulansı çağırmak istedim. Şafak kilolu olduğu için taşıyamadım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak'ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim. Daha sonra Kadir, Şafak'ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti."

"SİLAHI ELİNDEN ALDIM, UZAKLAŞTIK"



Ali Yasak, "İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp. Kadir'den silahı aldım ve oradan beraber uzaklaştık" dedi.



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü sosyal medyadan öğrendiğini belirten Yasak, "Olay silahı bendeydi. Bana silahı gömmek için boş poşet lazımdı. Silahı belimden çıkartıp, poşete koyup kayalıkların arasında gömdüm. Yakalandığım gün kendi rızamla kimse benden bir şey talep etmeden bu silahı kendim teslim ettim" diye konuştu.



"MEDYA BASKISINDAN KORKTUM"

Ali Yasak, medya baskısından korkarak teslim olmayı düşündüğünü ancak polislerce yakalandığını belirtti.



Hakimin "Kardeşinin eylemini engellemek amacıyla fiziki olarak kardeşine yakın olması nedeni ile kardeşini tutabilecek iken neden tutmadığı ve bu sırada maktulü tutmaya devam ettiğini" sorusuna ise Ali Yasak şu cevabı verdi:



"Olay ani şekilde gerçekleşti. Olayın şoku ile bende tam olarak ne yaptığımı bilemedim. Aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Amacım maktulün daha fazla zarar görmesini engellemekti. Başka bir niyetim yoktu. Kendisini sürükleyerek onun yaralanmasına ve ölümüne neden olacağımı düşünmedim."



Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin gayrimenkul anlaşmazlığı gerekçesiyle işlendiği iddia edilmişti.

