Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında 3 sanığa tahliye kararı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Müştekiler Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Murat Bilmez ve Suphi Malgaz duruşmaya katıldı.



DURUŞMA SAVCISI TUTUKLULUK DEVAM TALEBİNDE BULUNDU



Duruşmada tutuklu bulunan sanıklar tahliyelerini talep etti. Tutuksuz bulunan sanıklar ise haklarında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI



Mahkeme heyeti, Fatih Okan Kodak, Burak Otcuoğlu ve Uğurcan Bilge’nin tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuklu bulunan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan ve Abdülkadir Kara’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet, Şafak Mahmutyazcıoğlu’nun telefonun mirasçılarına iade edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.