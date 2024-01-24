Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etti

Beşiktaş eski yöneticisi, Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2 gün önce karar açıklanmıştı.



Kararı yerinde bulmayan Cumhuriyet Savcısı Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf dilekçesi sundu.



"FAZLA CEZA TAYİN EDİLDİ"



Dilekçede sanıklar Ali ve Kadir Yasak'ın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken haksız tahrik indirimi yapılmayarak fazla ceza tayin edildiği belirtildi.



Cumhuriyet Savcısı dilekçesinde, sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ın da "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmaları gerekirken "kasten öldürme" suçundan mahkûmiyet kararı verildiğini ve haklarında haksız tahrik indiriminin uygulanmadığını ifade etti.



Sanıklar Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Abdülkadir Kara hakkında olay esnasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yanında bulunan Murat Bilmez'e yönelik yaralama suçuna iştirak ettikleri iddiası ile kamu davası açılmış ise de, bu yönde cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiği ancak sanıklar hakkında "kasten yaralama" suçundan mahkumiyet kararı verildiği anlatıldı.



“USUL VE YASAYA AYKIRI"



Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil hakkında yağma suçundan kamu davası açılmış ise de, sanıkların atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekirken her iki sanık hakkında "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılmalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.



Ayrıca, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan kamu davası açılmış ise de, suçun unsurlarının bulunamadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekirken her iki sanık hakkında "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu dilekçede yer aldı.

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