Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli de gözaltına alındı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin aranan son kişi olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.02.2022 - 17:39

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son şüpheli de gözaltına alındı

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan Güleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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