Şafak vakti naylon fatura operasyonu. 24 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece'de operasyon düzenlendi.

Ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan firma kurulduğu ve kurulan firma üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığı tespit edildi.

İncelemeler sonucu kurumlardan HTS, hesap hareketi, vergi tekniği raporları da temin edildi.

7 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli olmak üzere 7 ilde bugün sabah saatlerinde adreslere eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon sonucu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.