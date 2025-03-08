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Şafak vakti "Sayğılılar" suç örgütüne operasyon

Adana'da "Sayğılılar" silahlı suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şafak vakti "Sayğılılar" suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu "Sayğılılar" silahlı suç örgütünü deşifre etti.

Örgüte üye olduğu iddia edilen 19 kişinin yakalanması için bugün şafak vakti 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU, FİŞEK VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ÇIKTI

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ise 500 gram kokain, 117 adet tabanca fişeği, bir adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şafak vakti "Sayğılılar" suç örgütüne operasyon - 1 15 kişi gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette sorguya alınan 15 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliyi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakan savcılık, 12 şüpheliyi ise tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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