Şafak vakti "Sayğılılar" suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu "Sayğılılar" silahlı suç örgütünü deşifre etti.



Örgüte üye olduğu iddia edilen 19 kişinin yakalanması için bugün şafak vakti 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



ARAMALARDA UYUŞTURUCU, FİŞEK VE ÇOK SAYIDA MATERYAL ÇIKTI



Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ise 500 gram kokain, 117 adet tabanca fişeği, bir adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.