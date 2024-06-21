Safari aracı 5 metreden yuvarlandı: Romanyalı turist öldü

Antalya'da R.Ş.’nin (35) kontrolünü yitirdiği safari cipi, yaklaşık 5 metreden yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan Romanya uyruklu Constantin Butnarescu yaşamını yitirdi, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ile kızı Ema Marina Butnarescu (4) ve Mustafa Atalay (25) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücü R.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Constantin Butnarescu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
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