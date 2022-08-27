Muğla Marmaris'te 5 turistin öldüğü safari kazasında cip sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.



Tutuklanan sürücü Murtaza Arslan ifadesinde, "Araç harekete başlamadan ve devamında hatta kaza yerine 800 metre mesafe öncesine kadar araçta bulunanlara emniyet kemeri için uyardım, ancak kimse beni takmadı" dedi.



Arslan, 40- 50 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, "Yağış nedeniyle virajda aracın kontrolünü kaybettim. Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim, suçsuzum" diye konuştu.



Kaza öncesi turistlerin son görüntüleri.

Kaza sonrası gözaltına alınan tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile otomobilin sürücüsü Ali Kudret T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyeti çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapacak.



24 Ağustos'taki kazada Irak uyruklu turistleri taşıyan safari cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen cip, metrelerce sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki otomobil de cipe çarptı. Kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu.