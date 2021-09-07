Safer ayı ne zaman başlayacak? (2021 Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi)

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Safer, hicrî takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup hurafe olduğuna inanılır.



Yaygın bilinen Safer ayının bela ve uğursuz olduğu inancı Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleriyle ortadan kaldırılır.

Her ne kadar Peygamber Efendimiz (s.a.s) Safer ayıyla ilgili yaygın bilinen yanlışları düzeltmeye çalışsa da günümüzde de hala bu düşünce yaygındır.

SAFER AYI 2021 NE ZAMAN?



Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı.

Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.

SAFER AYINDA NASIL İBADET EDİLİR?



Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar ise bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilip, çokça istiğfar çekilip, kaza namazı kılınabilir. Ayrıca sadaka verip ve salavatlar ile meşgul olunabilir.