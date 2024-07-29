Safer ayı ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi sonrası belli oldu

Safer ayının başlayacağı tarih, 2024 Muharrem ayının bitmesine kısa bir zaman kala binlerce Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan safer ayı bu yıl yine ibadetlerle karşılaşacak. Peki, safer ayı ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Safer ayı ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi sonrası belli oldu

2024 safer ayının başlangıç tarihi, Muharrem ayını idrak etmekte olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Muharrem ayının bitişiyle birlikte başlayacak olan safer ayına özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Peki, safer ayı ne zaman başlayacak? 2024 Muharrem ayı ne zaman bitiyor?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safer ayının başlangıcı ve Muharrem ayının bitiş tarihi Hicri Takvim'e göre belli oldu.

Buna göre; 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

SAFER AYI HAKKINDA

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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