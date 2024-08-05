Safer ayı ne zaman başlıyor? 2024 Safer ayı başlama tarihi

Hicri aylardan biri olan safer ayının tarihi, muharrem ayının son günleri ile beraber gündeme geldi. Aşure günü ve muharrem ayından sonra gelen safer ayı 2024 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, 2024 Safer ayı ne zaman başlayacak?

Safer ayı ne zaman başlıyor? 2024 Safer ayı başlama tarihi

Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl Ağustos ayında idrak edilmeye başlanacak. İşte, 2024 Safer ayı tarihi...

2024 SAFER AYI NE ZAMAN?

5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

SAFER AYI HAKKINDA

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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