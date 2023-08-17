Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında hangi ibadetler yapılır?

2023 Safer ayının tarihi pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Muharrem ayından sonra gelen bu aya özel ibadet ve dualar da vatandaşlarca araştırılıyor. 2023 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde, bu ayın ilk gün tarihi netleşti. İşte, 2023 Safer ayı 1. gün tarihi ve bu aya özel ibadetler hakkında bilgiler...



2023 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlanacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.



SAFER AYI'NDA NASIL DUA EDİLİR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?



Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.



Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.



Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.



Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.