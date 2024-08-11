Safer ayı ne zaman bitiyor? 2024 Safer Ayı takvimi

Aşure gününün de içerisinde bulunduğu Muharrem ayının ardından, Safer ayı yakın zaman önce başladı. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre Safer ayının önemi ve bitiş tarihi vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 2024 Safer ayı bitiş tarihi...



SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?



Safer ayı bu yıl 5 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 3 Eylül 2024 tarihine denk geliyor.



SAFER AYI HAKKINDA



Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.



Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.



Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.



Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.