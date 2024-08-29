Safer ayının son çarşambası ne zaman? 2024 Safer ayı bitiş tarihi

Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından başlayan Safer ayı idrak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan bu ayın ne zaman biteceği ve son çarşamba gecesinin hangi tarihe denk geleceği de merak edilenler arasında. Peki, Safer ayının son çarşambası ne zaman?

Safer ayının son çarşambası ne zaman? 2024 Safer ayı bitiş tarihi

2024 Safer ayının ne zaman biteceği, son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ve son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna inanılan Safer ayı, hicri takvime göre ikinci sırada yer alıyor. İşte, Safer ayının son çarşamba günü tarihi...

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Sader ayının son çarşamba günü 28 Ağustos 2024 tarihinde yani dün idrak edildi.

SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 3 Eylül tarihine denk geliyor.

SAFER AYI HAKKINDA

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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