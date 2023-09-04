Safir ne demek? Kullanımı milattan önceki dönemlere kadar uzanıyor

Safir (Gökyakut), alüminyum oksitin kristal formudur. Doğal olarak bulunur ya da üretilebilir. Korindon grubu taşlarındandır Korindonun kırmızı renkli olanları (yakut) hariç bütün diğer çeşitlerine safir denir.

Safir taşının kullanımı Milattan önceki dönemlere kadar uzanır. Binlerce yıl simya, astroloji, şifa için kullanılmıştır. Sonrasında Antik Roma, Yunan ve Mısır dönemlerinde özellikle kıymet görmüş ve kraliyet taşı olarak kullanılmıştır.

SAFİR MAVİSİ

Safir, mavinin doymuş bir tonudur ve adını aynı adı taşıyan safir taşından alır. Safir taşı, çoğu farklı tonda olmasına rağmen mavi renkten oluşur. Renk olan safirin varyasyonlarının diğer isimleri aşağıda gösterilen mavi safir veya safir mavisidir.