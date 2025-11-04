Yaşlı kadının şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de boğazında bıçak yarası olan bir kadın evinde ölü bulundu.



ÖZEL GEREKSİNİMLİ OĞLU KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan Safiye Yarbil'in (69) özel gereksinimli oğlu U.Y. (44), komşularına giderek annesinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Bunun üzerine komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ



Eve gelen sağlık ekipleri, boğazında bıçak yarası bulunan Yarbil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yarbil'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.