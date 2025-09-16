"Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi" iddiası: Kevser öğretmen hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan ve bir kreşte öğretmen olarak görev yapan Kevser Çuhadar (23), geçirdiği rahatsızlığın ardından özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı oldu.

İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi.

Genç kadının ailesi, doktorun önce durumu saklayıp sonradan açıkladığını ve kasıtlı bir şekilde ihmali olduğunu öne sürdü.

İKİ AYLIK BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI

Çuhadar'ın henüz bir senedir evli olduğu ve geride iki aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.

"DOKTOR SONRADAN 'BEN BAĞIRSAĞI DELMİŞİM' DEDİ"

Yaşamını yitiren genç kadının annesi Durhanim Çetinkaya, "Kızım ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. O bana 'Kızın gayet iyi.' dedi. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan doktor 'Ben bağırsağı delmişim. 3-4 saat sonra kalkar' dedi." ifadelerini kullandı.



"DOKTOR 'ALLAH RAHMET ETSİN DERİZ' DEDİ"

Acılı anne, saat 03.00'te kızının tansiyonunun düşmesi üzerine hemşirelerin doktoru çağırdığını, kızının o haliyle doktora "Ben ölüyor muyum?" diye sormasının üzerine doktordan "Allah rahmet etsin deriz." cevabını aldığını da iddia etti.



"DAVACI OLACAĞIM"

Kevser Çuhadar'ın babası Fatih Çetinkaya ise hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını iddia ederek "Böbreği, karaciğer, akciğer hepsini zehirlemiş. Zehir oranı yükselmiş. Ben davacı olacağım." diye konuştu.

DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kevser Çuhadar'ın ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle ameliyatı gerçekleştiren Doktor A.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Genç kadının kesin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp'tan gelecek otopsi raporu sonucu bekleniyor.