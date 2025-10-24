Safranbolu ve Amasra arasında köprü: "Ağaç tünel yol"

Karabük-Bartın karayolunun Ovacuma ve Bahçecik köyleri arasında yer alan "ağaç tünel yol", her mevsim farklı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.



Sonbaharda yaprakların renk değiştirmesiyle birlikte yoldan geçen sürücüler, adeta bir tabloyu andıran manzaranın tadını çıkarıyor. Safranbolu’daki kültür turizmi ile Bartın’ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında doğal ve görsel bir köprü konumunda bulunan yol, dron ile havadan görüntülendi. Ortaya çıkan kareler, bölgenin doğa turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.