Safranbolu'da kontrolden çıkan araba kanyona devrildi: Üç yaralı

E.Ş. (28) idaresindeki 78 BU 010 plakalı otomobil, Gayza köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Tokatlı Kanyonu'na devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki İ.K. (36) ile İ.A. (40) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce bulundukları yerden alınarak botla kanyondan çıkarılan yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sedyeyle ambulansa taşındı.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Eflani ilçesinde 112 Acil Servisinde çalıştıkları öğrenildi.