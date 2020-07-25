Safranbolu'da tarihi iki konakta yangın

Eski Çarşı mevkisinde bulunan ve otel olarak kullanılan 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu ve Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Kısa sürede bütün konağı saran alevler bitişikte bulunan yine 3 katlı konağa da sıçradı.



İçeriden patlama sesleri de gelen yangında otelde kalanlar ile çalışanlar tahliye edildi.



Müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, iki tarihi konak ile konaklara ait müştemilatlar kullanılamaz hale geldi.



Osman Şenol ve Ali ile Orhan Demirci kardeşlere ait olduğu belirlenen konaklarda soğutma çalışmaları devam ediyor.



Olay yerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Safranbolu Belediye Başkan Vekili Serap Karaoğlu'da gelerek yetkililerden bilgiler aldı.