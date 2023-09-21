Safranbolu'da orman yangını

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 85 personel sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.



Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu.