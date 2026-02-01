Sağanak iki gün durmadı. Çay ve dereler taştı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağmur, çay ve derelerin taşmasına neden olurken, bazı yolları su bastı. Uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışlar, vatandaşlara umut oldu.

Adına türkü yapılan Selendi Çayı'nın da debisinin yükselmesiyle birlikte çay ve dereler taştı. Taşkınlar nedeniyle çay kenarındaki tarım arazileri su altında kaldı.

Yağmurun bereket getirdiğini ifade eden vatandaşlar, "Kuraklık nedeniyle sular çekilmişti. İnşallah bu yağmurlar sayesinde sularımız bol olur. Rabbimize şükürler olsun, bu yılın bereketli olmasını diliyoruz" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Yetkililer, ilçede yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini belirtti.