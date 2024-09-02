Sağanak kaza getirdi: Otomobil takla attı

Kaza, Acıpayam - Çameli karayolunun Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren ile Aliveren mahalleleri arasında kalan kısmında meydana geldi.

Çameli’nden Denizli istikametine gelmekte olan otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atarak tekeri kopan otomobil, şarampole devrilerek durabildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, takla atan araçta büyük maddi hasar meydana geldi.