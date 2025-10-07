Sağanak nedeniyle yol çöktü: Minibüs çukura girdi

Kentte dün başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.



Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde kısmi yol çökmeleri yaşandı.

ÇUKURA DÜŞTÜ



Şehir içi yolcu ulaşımı sağlayan bir minibüs, Kuvayı Milliye Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu oluşan çukura girdi. Araçta hasar meydana geldi.



Hasar gören minibüsteki yolcular, bölgeye çağrılan başka bir araçla yolculuklarına devam etti.