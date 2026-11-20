Sağanak sonrası beton köprü çöktü. O anlar kamerada
20.11.2026 00:20
Son Güncelleme: 20.11.2026 00:33
Sağanak nedeniyle İnikan Deresi'nde debinin yükselmesi sonucu köprü çöktü.
Diyarbakır'da sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki beton köptü çöktü.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle İnikan Deresi'nde debinin yükselmesi sonucu Baloğlu, Koçkar, Aygün, Saltuk ve Akçasır mahallelerinin bağlantısını sağlayan grup yolu üzerindeki köprü çöktü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÜZERGAH ULAŞIMA KAPATILDI
Köprünün çökmesi nedeniyle güzergah ulaşıma kapatıldı. Söz konusu mahallelere ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlanması için çalışma başlatıldı.
Köprünün çökmesi nedeniyle araç trafiğinin Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi üzerinden Batman'ın Sason ilçesindeki Yücebağ-Sarıçoban güzergahına yönlendirildiği öğrenildi.