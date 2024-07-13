Sağanak sonrası elektrik faciası! 2 kişinin feci ölümü kamerada!

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



ÖZGE’Yİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ



Yakınları, önce Özge Ceren Deniz'in akıma kapıldığını, İnanç Öktemay’ın ise onu kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirtip, yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Özge Ceren Deniz'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüleceği, İnanç Öktemay'ın cenazesinin ise bugün ikindide İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.



"BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM"



Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

