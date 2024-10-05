Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Ereğli-Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 

Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü - 1

Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu.

Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

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